المقاومة تحذر تل أبيب: الإنذار الأخير وإلا..

المستقلة /- أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الأربعاء، الانذار الأخير للاحتلال الإسرائيلي، باستئناف قصف تل أبيب.

وأضاف الناطق العسكري للكتائب أبو عبيدة، عبر تلغرام الخاص باعلام المقاومة، أنه في حال استمرت تل أبيب في قصف المباني، ستلقى عاصمة الكيان المحتل ردا فوريا من قبل المقاومة.

واستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين بينهم صحفي، وأصيب 10 آخرين، الأربعاء، في سلسلة غارات شنها طيران الإحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وشنت الطائرت الحربية والمدفعية الاسرائيلية، في ساعات الفجر الأولى، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الاسرائيلي على القطاع لليوم العاشر على التوالي، حيث استهدفت موقعا شرق جباليا شمالي قطاع غزة، وأرضا زراعية بمنطقة الزنة في خان يونس، ودمرت منزلا في حي الزيتون، وآخر في بيت حانون.

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