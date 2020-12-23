المصرف المتحد..يتصدر الشركات الخاسرة ببورصة العراق

المستقلة/أمل نبيل/ استقرت مؤشرات بورصة العراق في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وتراجع المؤشر العام لبورصة العراق بنسبة 0.25٪ وصولا إلى مستوى 500.21 نقطة.

تعاملات المستثمرين الأجانب

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين ،225 مليون سهم بقيمة بلغت 286 مليون دينار من خلال تنفيذ 105 صفقة على أسهم 8 شركات.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 8 مليون سهم بقيمة بلغت 34 مليون دينار من خلال تنفيذ 19 صفقة على أسهم شركة واحدة.

الشركات الأكثر ربحية

1- دار السلام للتأمين.

2- الأمين العقارية.

3- انتاج الألبسة الجاهزة.

الشركات الأكثر خسارة

1- المصرف المتحد.

2- بغداد العراق للنقل العام.

3-مصرف العطاء.