المصرف المتحد..يتصدر الشركات الأكثر تراجعا ببورصة العراق

المستقلة/أمل نبيل/ أنهى مؤشر البورصة العراقية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع في الأداء.

وانخفض المؤشر العام لبورصة العراق بنسبة 0.26٪ ليصل إلى مستوى 558.91 نقطة.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 1.3 مليار سهم بقيمة 643.45, مليون دينار عبر تنفيذ 488 صفقة منفذة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 36 شركة، ارتفع منها 8 شركات

، وانخفضت 13 شركة ، بينما استقرت أسعار15 شركة دون تغيير.

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق  4 مليون سهم بقيمة بلغت 2  مليون دينار من خلال تنفيذ 5 صفقات على اسهم 4 شركات.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق100 مليون سهم بقيمة بلغت 32 مليون دينار من خلال تنفيذ 26 صفقة على اسهم  3 شركات.

وتم خلال تعاملات اليوم التداول على تنفيذ أمر متقابل مقصود على أسهم مصرف الشرق الأوسط العراقي بعدد 495.49  مليون سهم

الشركات الأكثر ربحية

مصرف العطاء الاسلامي.

فنادق بابل.

فنادق كربلاء.

الشركات الأكثر خسارة

المصرف المتحد.

مصرف الخليج.

مصرف ايلاف.

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