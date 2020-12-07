“المستقلة” تكشف حقيقة اقتراب ضرغام إسماعيل من الزمالك المصري

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(المستقلة) تحدثت تقارير صحفية مؤخرا عن اقتراب العراقي ضرغام إسماعيل، لاعب فريق الزوراء، من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك المصري.

وقالت التقارير إن موافقة جايمي باتشيكو، مدرب الزمالك هي التي ستحسم إتمام الصفقة من عدمه.

وعلمت “المستقلة” من مصدر داخل الزمالك أن أحد وكلاء اللاعبين قام بعرض ضرغام إسماعيل على لجنة التعاقدات في النادي.

ورغم إعجاب أعضاء اللجنة بقدرات اللاعب العراقي، إلا أنهم قرروا عدم التحرك لضمه.

يذكر أن إسماعيل يقضي حاليا موسمه الأول مع الزوراء، الذي انتقل إليه في الصيف الماضي قادما من الشرطة.

 

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