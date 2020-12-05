المستثمرون يضخون 115 مليار دولار في سوق الأسهم العالمية

المستقلة/-سجلت الأسهم العالمية ارتفاعات جديدة في ديسمبر، محققة مكاسب شهرية قياسية على أمل حدوث انتعاش اقتصادي سريع في العام المقبل، يحركه اللقاح.

وضخ المستثمرون أموالاً قياسية في صناديق الأسهم العالمية، في حين ابتعدوا عن الذهب، حيث عززت تطورات اللقاحات الآمال في أن الاقتصادات يمكن أن تقترب من الحياة الطبيعية في عام 2021.

وقال “بنك أوف أمريكا” ، إن صناديق الأسهم شهدت تدفقات نقدية بلغت 9.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر

وأضاف البنك الاستثماري الأمريكي أنه تم ضخ 115 مليار دولار في صناديق الأسهم في الأسابيع الأربعة الماضية.

على النقيض من ذلك، شهد الذهب- الملاذ الآمن- تدفقات خارجية بقيمة 9 مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية.

ومن ناحية أخرى، أشار “بنك أوف أمريكا” إلى أنه في حالة انخفاض مؤشر الدولار إلى ما دون 90، فقد يكون هناك تراجع غير منظم في أعلى عملة في العالم، ويؤدي إلى قفزة غير منظمة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

فيما يتوقع البنك الأمريكي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.4 بالمائة في عام 2021، في أكبر وتيرة ارتفاع سنوية في ما يقرب من نصف عقد.