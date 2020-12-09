المرور العامة تقرر منع دخول الشاحنات الى بغداد

المستقلة /- أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، توجيها بشأن تخفيف العبئ على السيطرات في مداخل بغداد من جميع الجهات.

وقررت المديرية منع دخول المركبات الحمل من (٤ طن) فما فوق الى العاصمة بغداد من الساعة (٦٠٠) صباحاً الى (٢٢٠٠) مساءاً منعا باتا وعدم السماح لها بأيقاف مركباتهم قرب السيطرات الموجودة في مداخل العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية: يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار عراقي لمخالفته الانظمة والتعليمات الصادرة من مديرية المرور العامة.

واستثنت من القرار المركبات المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية.