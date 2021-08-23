المرور العامة تؤكد موافقة القضاء على تسجيل المركبات باسم الحائز الثالث

المستقلة/- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الإثنين، عن موافقة القضاء على تسجيل المركبات باسم الحائز الثالث.

وذكر بيان للمديرية : أن “المديرية استحصلت موافقة رئاسة محمكة استئناف الرصافة الاتحادية، بقرارها بخصوص مركبات الحائز الثالث”.

وأوضحت أن “الموطنين الذين لديهم مركبات حائز ثالث بإمكانهم إقامة دعوى في محاكم البداءة من قبل أطراف العلاقة، وتصدر المحمكة قرارها بهذا الموضوع، وتسجل المركبات باسم الحائز الثالث وفق القانون”.