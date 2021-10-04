المركزي العراقي : مبيعات العملة الصعبة في ايلول اكثر من 4 مليارات دولار

المستقلة/- بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة خلال شهر ايلول الماضي اكثر من اربعة مليارات دولار .

أن البنك المركزي باع خلال شهر ايلول الماضي في مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 4 مليارات و448 مليونا و900 الف دولار، وبمعدل 211 مليونا و 852 الفا و394 دولارا، منخفضة عن شهر اب الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 224 مليونا و438 الفا و290 دولارا”.

ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.

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