المباشرة بتوطين رواتب الجيش العراقي وشمولهم بالسلف والقروض

المستقلة /- باشر مصرف الرافدين بتوطين رواتب منتسبي وزارة الدفاع وشمولهم بكافة الخدمات التي يقدمها المصرف بضمنها قبول كفالتهم اسوة بباقي موظفي دوائر الدولة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان المصرف باشر بتوطين رواتب منتسبي وزارة الدفاع اسوة بمنتسبي وزارة الداخلية وشمولهم بكافة الخدمات المصرفية فضلا على قبول كفالاتهم للغير اسوة بموظفي دوائر الدولة.

وأضاف: يخطط المصرف بشكل مستمر لتطوير خدماته وتحديثها واضافة خدمات اخرى اضافة للخدمات المفعلة التي تروجها عبر فروعه.

ودعا المصرف دوائر الوزارة للتنسيق مع ادارته العامة بهدف الاسراع بتوطين رواتب المنتسبين بهدف شمولهم بالسلف والقروض والخدمات المصرفية.

مشيرا الى ان المصرف شمل المنتسبين حالياً بالسلف والقروض من دون كفيل بالنسبة للموطنة رواتبهم لديه اما بالنسبة لغير الموطنين فمشمولين ايضا لكن شريطة توفر كفلاء عدد 2 مع جلب كتب استمرارية بالخدمة من دوائرهم.

 

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