المباشرة بتوزيع مبالغ تعويضاً لـ 500 متضرر في سهل نينوى

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المستقلة/ – اعلنت اللجنة المتخصصة بتعويض متضرري محافظة نينوى المباشرة بتوزيع مبالغ لنحو500 متضرر بعد استكمال معاملاتهم وتدقيقها من قبل اللجنة المركزية للتعويضات في بغداد داخل سهل نينوى.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح ”الصباح” تابعته المستقلة: ان لجنة التعويضات باشرت صرف مبالغ لنحو 500 متضرر كانوا قد قدموا طلبات للتعويضات بشأن ممتلكاتهم (منازل ومحال وسيارات) التي تضررت خلال سيطرة عصابات “داعش”.

واضاف ان اللجنة الفرعية في المحافظة ستعلن خلال اليومين المقبلين اي قبل انتهاء العام الحالي 2020 عن وصول دفعات جديدة لاحقة من بغداد وسيتم ايضا صرف المبالغ التي يستحقونها من التعويضات لسكان سهل نينوى ضمن دفعات اخرى.

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