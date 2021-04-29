المالية النيابية : موزانة 2022 ستواجه صعوبات كبيرة لتزامنها مع موعد الانتخابات

المستقلة /- أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن قانون موزانة العام 2022 قد يواجه صعوبات كبيرة لتزامنه مع موعد الانتخابات.

وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي للصحيفة الرسمية وتابعته، المستقلة اليوم الخميس، إنَّ “موازنة 2022 ستواجه مشكلة كبيرة في إقرارها، خصوصاً أنَّ الانتخابات المبكرة ستجرى في تشرين الأول من هذا العام”.

وأضاف، أنّ “الموازنة ستمضي باتجاه صرف مبالغ وفق نظام الإدارة المالية 12/1 كما حصل في موازنة العام الماضي”، مشيراً إلى أنَّ “الدورة البرلمانية الجديدة قد تباشر مطلع عام 2022 وليس في هذا العام”.

وتابع، أنَّ “هناك إمكانية لتقديم المشروع ليناقش في الدورة الحالية، لكن قد يدركها وقت إجراء الانتخابات”، موضحاً أن مشروع القانون “قد ينتظر في أدراج اللجنة لحين وصول أعضاء اللجنة المالية في الدورة المقبلة لمناقشتها وإقرارها”.

وأوضح الوائلي، أنّ “تشكيل لجان مجلس النواب يستغرق وقتاً طويلاً بعد فوز أعضاء مجلس النواب في الانتخابات”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الخميس

اخر الاخبار

بعمر 12 عاما.. طفل يتخرج من الثانوية والجامعة

اخر الاخبار

لقاح امريكي جديد ضد كورونا قريبا

اخبار العراق

التربية : عدم استيفاء اجور من المحاضرين المجانيين اثناء ترويج معاملة التعاقد

اخر الاخبار

قصة مأساوية.. هندي ينقل والدته إلى محرقة الجثث بنفسه

اخبار العراق

يزن الجبوري محذرا .. المعارك في الوسط السني ستصل الى طحن العظام

اخر الاخبار

نمس مسلسل “باب الحارة” يتسبب في فضيحة كبيرة

اخر الاخبار

نمس مسلسل “باب الحارة” يتسبب في فضيحة كبيرة

اخر الاخبار

تقرير : إسرائيل ستكون في موقف صعب بعد التوصل إلى اتفاق أمريكي – إيراني

اخبار الاردن

الاردن يوضح سبب عدم تقليص الحظر الجزئي وموعد موجة كورونا الثالثة

اخبار العراق

تسمية الحكم الدولي يوسف سعيد لتحكيم بطولة كأس الاتحاد الاسيوي

دولي

ايران يسخر من من إطلاق صاروخ فرنسي

اخر الاخبار

شاهد : خرائط جوجل توثق لحظة جريئة لفتاة في وضع مثير

اخر الاخبار

استمرار ارتفاع اسعار النفط بسبب توقعات تعافي الطلب هذا الصيف

اخر الاخبار

الجيش الإسرائيلي: حزب الله يستخدم طرقًا جديدة

اخبار العراق

مدير مستشفى سامراء يحذر من كارثة بسبب التجمعات المسائية

اخبار العراق

طقس العراق : استقرار مناخي مع أجواء صافية في معظم مدن البلاد