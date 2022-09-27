المالية النيابية تعتزم استضافة محافظ البنك المركزي

المستقلة /- أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عزمها استضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة فيصل النائلي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إنه “بعد الظروف التي مرت بالمجلس، مما أدى إلى توقفه خلال المرحلة الماضية، اكتمل الآن إصلاح جميع الأضرار التي لحقت بـه”.

وأضــاف، أن “هـذا الأسبوع قـد يشهد استضافة محافظ البنك المـركـزي، لمناقشة جميع الأمــور التي تتعلق بعمل البنك وخصوصاً بيانات نافذة بيع العملة التي تصل إلى مليارات الدنانير أسبوعيا، فضلا عن التحديات والمشكلات التي تواجه عملهم”.

وأكد النائلي، أن “اللجنة ستعرض جميع هذه الملفات على طاولة النقاش والاستماع إلى إجابة محافظ البنك المركزي وفق الأدلــة والبراهين الإداريــة والعلمية”، مبيناً أن “اللجنة ستتخذ إجــراءات في حــال لـم تقتنع بـالإجـابـة ورفعها إلى مجلس النواب”.

وأوضـح، أن “اللجنة لا تستطيع الجزم بحصول عمليات غير قانونية ما لم تستمع إلى أجوبة المحافظ التي قد تكون وافية لكل أسئلة اللجنة وفق أدلة قانونية”.

وكشفت بيانات نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي عن قيامه ببيع نحو مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

وتشير النافذة إلى أن البيع كان بمعدل يومي بلغ 245 مليوناً و914 ألف دولار مرتفعاً بمقدار 86.1 بالمئة عن الأسبوع الذي سبقه.

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