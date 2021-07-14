المالية النيابية تؤكد على ان طعن الحكومة بقانون الموازنة لن يوقف تنفيذها

المستقلة /- اكدت اللجنة المالية البرلمانية ان طعن الحكومة بقانون الموازنة لن يوقف تنفيذها.

وقال عضو اللجنة النائب احمد حمة رشيد في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، انه في حال بت القضاء بالفقرات التي تم الطعن بها من قبل الحكومة ، سيتم الغاء تلك الفقرات من الموازنة وتحل محلها الفقرات التي ارسلت من الحكومة ، ولن تحتاج الى تصويت جديد في البرلمان “.

واوضح ان الحكومة لم تقدم طعنا بفقرة الغاء استقطاعات الموظفين والمتقاعدين او فرض الضريبة ، لافتا الى ان الحكومة قدمت الطعن بعشر فقرات متعلقة بست مواد ، من قانون الموازنة لافتا الى انه من ضمن الفقرات التي تم الطعن بها ، المتعلقة بمشاريع المحافظات ، وفقرة اخرى متعلقة بالفلاحين ، وصلاحية وزير المالية ، وجولات التراخيص “.