المالية النيابية تؤكد على ان طعن الحكومة بقانون الموازنة لن يوقف تنفيذها

المستقلة /- اكدت اللجنة المالية البرلمانية ان طعن الحكومة بقانون الموازنة لن يوقف تنفيذها.

وقال عضو اللجنة النائب احمد حمة رشيد في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، انه في حال بت القضاء بالفقرات التي تم الطعن بها من قبل الحكومة ، سيتم الغاء تلك الفقرات من الموازنة وتحل محلها الفقرات التي ارسلت من الحكومة ، ولن تحتاج الى تصويت جديد في البرلمان “.

واوضح ان الحكومة لم تقدم طعنا بفقرة الغاء استقطاعات الموظفين والمتقاعدين او فرض الضريبة ، لافتا الى ان الحكومة قدمت الطعن بعشر فقرات متعلقة بست مواد ، من قانون الموازنة لافتا الى انه من ضمن الفقرات التي تم الطعن بها ، المتعلقة بمشاريع المحافظات ، وفقرة اخرى متعلقة بالفلاحين ، وصلاحية وزير المالية ، وجولات التراخيص “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

امنية

القبض على 27 اجنبيآ مخالفآ لقانون الإقامة في البصرة

اخبار العراق

الانواء الجوية : طقس العراق سيكون صحوا وحارا بدرجات تقترب من 50 مئوية

اخبار العراق

بواقع 656 مليونا دولار ..العراق الاول في استيراد الحبوب والبقوليات من تركيا

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب مع تراجع عوائد سندات الخزانة الامريكية

الاخبار

القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في الانبار وواسط

اخبار العراق

صحيفة : بدء التحضير لـ جولة رابعة من الحوار الاستراتيجي الامريكي العراقي

اخر الاخبار

جامعة : ارتفاع ملحوظ في عدد الاصابات بفيروس كورونا حول العالم

اخر الاخبار

جامعة : ارتفاع ملحوظ في عدد الاصابات بفيروس كورونا حول العالم

اخبار العراق

المالية النيابية تؤكد على ان طعن الحكومة بقانون الموازنة لن يوقف تنفيذها

اخر الاخبار

دراسة : لقاح الإنفلونزا يوفر بعض الحماية من الآثار الشديدة لـ”كوفيد-19″

اخر الاخبار

تراشق اعلامي بين ترامب وبايدن حول مفهوم الحقوق الانتخابية

اخبار العراق

الرافدين يمنح قروض ٥٠ مليون للموظف و30 مليون للمواطنين لترميم المنازل

اخر الاخبار

انخفاض طفيف على اسعار النفط بسبب تراجع واردات الصين

اخر الاخبار

الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لفيروس كورونا يطلق عليه لامبدا

رياضية

أسينسيو يعلن موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

رياضية

باريس سان جيرمان ينهي اهتمامه بضم ميسي

اخر الاخبار

فيديو.. هانى شاكر بعد خروجه من المستشفى: “حسبي الله ونعم الوكيل”