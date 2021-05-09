المالية النيابية : بعد ارتفاع أسعار النفط لم يعد العراق بحاجة الى قروض خارجية

المالية النيابية : بعد ارتفاع أسعار النفط لم يعد العراق بحاجة الى قروض خارجية

المستقلة /- أكدت اللجنة المالية النيابية، ارتفاع أسعار النفط حقق للبلاد وفرة مالية يستطيع استغلالها من دون الذهاب إلى الاقتراض الخارجي.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الاحد، “بعد ارتفاع أسعار النفط لم يعد العراق بحاجة الى قروض خارجية لأنها ستكون مكبلة للاقتصاد الوطني”، مشيراً إلى أن “قروض الكهرباء بلغت 8 ترليونات دينار في موازنة 2021”.

وأضاف، أن “القروض التي تتعلق بوزارة الكهرباء ليست قروضا مستدامة بل تتعلق بالإنتاج والتوزيع والنقل، وبالتالي كان لتحالف الفتح إشكال على تلك القروض بعد اجتماع رؤساء الكتل وحددها بنقطتين، أولاهما مدى حاجة العراق لهذه القروض وأنها يجب أن تدقق من قبل الوزارة أو الجهة القطاعية وزارة المالية”.

ولفت إلى أن “النقطة الثانية تضمنت سؤالاً بشأن هذه القروض؛ وهل هي لشركات رصينة وعالمية، واتضح أنها تعطى لشركات رصينة مثل (جنرال الكترك) و(سيمنس)”.