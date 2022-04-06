المالكي : لم نجبر طرفاً باللجوء إلى المعارضة بل الباب مفتوح للمشاركة في الحكومة

المالكي : لم نجبر طرفاً باللجوء إلى المعارضة بل الباب مفتوح للمشاركة في الحكومة

المستقلة /- علق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، بشأن إمكانية لجوء الإطار التنسيقي للمعارضة في ظل الوضع السياسي الراهن.

وأجاب المالكي في مقابلة متلفزة تابعته المستقلة، بشأن تلميح الإطار التنسيقي في بيان له مؤخراً إلى “اللجوء نحو المعارضة” قائلاً: “يوجد من يريد الذهاب نحو المعارضة، لذا قلنا أن من يذهب نحو المعارضة يجب أن لا يُستهدف، وبياننا الذي صدر بهذا الصدد كان هذا المراد منه”.

وذكر المالكي “لم نجبر طرفاً باللجوء إلى المعارضة، بل الباب مفتوح للمشاركة في الحكومة”.

واستدرك زعيم ائتلاف دولة القانون بأن “مَن تصدروا بتكليف تشكيل الحكومة، قالوا إن الجهة الفلانية تذهب للمعارضة، وهذا غير مألوف في أدبيات العملية السياسية”.

وأضاف، “الإطار لا يرفض أبداً المشاركة في الحكومة، وإذا رفض المشاركة في الحكومة سيكون هناك اختلال في العملية السياسية”.

وبين، “لو ذهبنا مع التيار الصدري نحو تشكيل حكومة، سنبقى نحن كإطار تنسيقي على مبدأ دعم المستقلين ودعم المعارضة دون أن يكون هناك استهداف لها”.

وأشار إلى أن “العملية السياسية في العراق دون وجود توافق سياسي، فالنتيجة ستكون وجود الإرهاب والفساد والارتباطات الخارجية والتدخل في الشأن العراقي”.