المئات يتوجهون لساحة اعتصام الناصرية

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المستقلة /-توافد المئات من المتظاهرين الى ساحة اعتصام الحبوبي وسط ذي قار، تلبية لدعوة جمعة الناصرية والتي اطلقها ناشطون في محافظات عديدة.

وقال احد المتظاهرين في تصريح تابعته المستقلة ، ان تظاهرة اليوم تأتي للتأكيد على مطالبهم في عملية الاصلاح السياسي الجذري ومحاسبة قتلة المتظاهرين واطلاق سراح المختطفين، مشيرا الى ان المشاركة اليوم تاتي من قبل جميع المتظاهرين والناشطين في الاقضية والنواحي لرفض الاعتداءات التي تتعرض لها ساحة الاعتصام والتاكيد على حمايتها من قبل الاجهزة الامنية.

هذا وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، صباح اليوم، توفدا غفيرا تضامنا مع دعوة جمعة الناصرية.

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