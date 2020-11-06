الليرة التركية مقابل الدولار تسجل ارتفاعا طفيفاً اليوم الجمعة

الليرة التركية مقابل الدولار تسجل ارتفاعا طفيفاً اليوم الجمعة

المستقلة … افتتحت الليرة التركية اليوم سعرا جديدا امام الدولار الامريكي لتسجل اول ارتفاع لها بشكل طفيف بعد انخفاضاً سيء استمر لمدة اسبوع وصلت فيه لأرقام قياسية.

الارتفاع بقيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي ليس بالارتفاع الكبير الذي يدعو للتفائل بتحسن و تعافي قيمتها بعد ان شهدت انخفاضا حاداً.

اقرأ أيضاً: تركيا تستقبل أكثر من 25 مليون سائح

اليوم الجمعة سجلت الليرة التركية سعر صرف مقابل الدولار بلغ. 8.44 لكل دولار وهو ما يعتبر ارتفاعاً بعد إغلاق يوم أمس والذي كان 8.48 ليرة لكل دولار.

ما يعني أن مائة دولار تعال 844 ليرة وهو ما جعلها بعيدة بعض الشيء من الاقتراب من حاجز 850 ليرة مقابل مائة دولار.

وبحسب تحليلات الخبراء وتوقعاتهم فإن الليرة قد تستمر للهبوط أكثر فأكثر خلال الفترة المقبلة وخصوصاً مع نهاية العام الحالي.