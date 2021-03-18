الليرة التركية ترتفع مع زيادة أسعار الفائدة

المستقلة/-رفع قرار البنك المركزي التركي بزيادة أسعار الفائدة  إلى 19%،  سعر الليرة التركية بنحو  2%.

وقرر البنك المركزي التركي زيادة معدل الفائدة الرئيسي ( الريبو لمدة أسبوع واحد) من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة.

 

وكانت توقعات المحللين تشير على زيادة معدل الفائدة بنحو 1 بالمائة.

 

ويأتي قرار السياسة النقدية لمواجهة خسائر الليرة التركية في الفترة الأخيرة، وكذلك ارتفاع معدل التضخم على أكثر من 15 بالمائة.

 

و ارتفعت الليرة التركية بنحو 1.9 بالمائة إلى 7.3750 ليرة لكل دولار.

 

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