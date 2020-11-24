اللجنة المالية لـ المستقلة : جميع التصريحات حول موازنة 2021 عبارة عن تكهنات

المستقلة/ – سرى جياد/ عد مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار جميع التصريحات حول موازنة 2021 عبارة عن تكهنات ليس الا.

وقال الصفار لـ المستقلة يفترض أن تكون هذه الموازنة مفتاح للخروج من الأزمة المالية الموجودة والقلق الذي يلاحق الموظفين من حيث تأمين رواتبهم ويفترض أن تكون محاولة لإجراء تغييرات في السياسة المالية والنقدية واعادة هيكلة النظام المالي في العراق، كذلك الاعتماد على الموارد النفطية وتفعيل وحوكمة الإيرادات العامة غير النفطية.

وتابع نحن في مجلس النواب وفي اللجنة المالية تحديدا بانتظار الحكومة إرسال هذا المشروع.