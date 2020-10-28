اللجنة المالية: لا توجد علاقة بين تأخير الرواتب وقانون الاقتراض

المستقلة/-أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء،إستضافةمسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن رواتب الموظفين وقانون الاقتراض.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ للاخبار، إن “تأخر الرواتب ليست له علاقة بقانون الاقتراض وعلى الحكومة ان تفهم عدم وجود هذا الربط ولن نسمح لها بهذا الامر”، مبينا ان “القرض لن يتعدى 15 تريليون دينار كحاجة فعلية للحكومة”.

واضاف كوجر، ان “تأخر صرف الرواتب ليس مسؤولية اللجنة المالية بل بالعكس كان هناك توجه داخل اللجنة برفض قانون الاقتراض ولكنّ هناك ضغطاً من قبل بعض الأعضاء باتجاه تشريعه”، مشيرا الى ان “مديونية العراق بلغت 124 مليار دولار”.

وبين كوجر، ان “القانون لن يمضي بسهولة هذه المرة وستكون هناك استضافة اليوم الاربعاء لمسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن صرف رواتب الموظفين، وكذلك ستكون هناك استضافة لكل من وزير المالية وشخصيات من وزارة التخطيط تباعا في الايام المقبلة”.