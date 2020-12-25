اللجنة العليا : لا نيةلاعادة فرض حظر التجوال رغم ظهور سلالة لـ كورونا

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المستقلة  / -اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة عدم نيتها اعادة فرض حظر التجوال في بغداد والمحافظات مرة اخرى رغم ظهور السلالة الجديدة لكورونا في بعض الدول.

وذكر عضو اللجنة وزير الصحة حسن التميمي في تصريح اذاعي تابعته المستقلة،ان “وضع الدوام في المدارس والجامعات باق مثل ماهو ولا نية للعودة للدوام الالكتروني الكامل او الانفتاح اكثر وبقاء الدوام للطلبة وفق ما مقرر سابقا”

وحذر التميمي من ان”يعود العراق وفق الاصابات للسلالة الجديدة للجائحة للمربع الاول ابان ظهور الاصابات بكوفيد19 بشهر شباط من العام الحالي سيما ان اي تهاون بالالتزام بطرق الوقاية سيجعل من الصحة والسلامة ووزارته مضطرة لإعادة الحظر”.

واشار الى ان “العودة له حاليا غير صحيح كون الوزارة تراعي الظرف الصحي للمواطنين ما يصعب اتخاذ اي قرار حاليا بهذا الشأن كون العامل الانساني كان حاضراً بعدم تجديده”.

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