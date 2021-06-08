الكويت.. ضبط كمية كبيرة من الخمور مع “بدون” بقيمة 198 ألف دولار

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت الجهات الأمنية في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 54 كرتون خمر مستورد، قيمتها تتجاوز 60 ألف دينار (198 ألف دولار)، إضافة لـ30 ألف دينار (99 ألف دولار) نقدا.

وذكرت حسابات إخبارية محلية، أنه ”تم ضبط الخمور مع بدون“.

وفي التفاصيل، عثر رجال الأمن في شقة مستأجرة لأحد البدون، على 54 كرتون خمر مستورد، تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 60 ألف دينار، كما ضبط معه 30 ألف دينار كويتي، أقر بأنها حصيلة بيع الخمور.

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