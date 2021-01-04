الكويت: تعلن عن فحص كورونا للقادمين عبر مطارتها مجانًا

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المستقلة/-أحمد عبدالله/كشفت السلطات الكويتية، اليوم الأثنين، عن إجرائها فحص الـ “بي سي آر” للكشف عن فيروس كورونا للقادمين عبر مطاراتها، مجانا.

وأفادت صحيفة “القبس”، الكويتية طبقا لمصادر قولها إن إجراء الفحص يأتي ضمن البرتوكولات الطبية للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور.

وأكدت المصادر على أن الفحوصات ستكون مجانا لجميع القادمين، وعلى نفقة الدولة ووزارة الصحة، مؤكدا أن الهدف هو الحرص على الأمن الصحي في البلاد، حيث ستقوم الطواقم الطبية بفحص أي مسافر قادم للكويت، وتطبيق كافة الاجراءات الصحيه المطلوبة، موضحة أن الفحص سيشمل جميع القادمين، بعد أن كانت الإجراءات في السابق تتضمن إجراء فحص عشوائي بنسبة 10 ‎%‎ للقادمين من كل رحلة طيران.

وتابعت أن هذا الفحص في المطار لا يعفي المسافر من إحضار شهادة الـ “بي سي آر” لدى قدومه إلى البلاد، حسب الاشتراطات الصحية السابقة، حيث أن الفحوصات الجديدة من قبل الطواقم الطبية تأتي للتاكد من سلامة كافة المسافرين قبل دخولهم البلاد.

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