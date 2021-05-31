الكويت تعلن بدء حظر تشغيل العمالة خلال أوقات الظهيرة

المستقلة /- أكدت السلطات المختصة في الكويت ضرورة بدء تطبيق قرار حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة بدءاً من مطلع يونيو المقبل.

وقالت الهيئة العامة للقوى العاملة، الأحد، إنها ستبدأ من أول يونيو تطبيق القرار الإداري رقم (535 / 2015) بحظر تشغيل العمالة خلال أوقات الظهيرة من الساعة الـ11 صباحاً وحتى الـ4 عصراً.

وأوضحت أن القرار “يخص المناطق المكشوفة”، ويستمر تطبيقه حتى نهاية أغسطس المقبل، بحسب ما أوردت صحيفة “الأنباء” الكويتية.

بدوره قال مدير عام الهيئة، أحمد الموسى، إن فرق التفتيش ستتابع تنفيذ القرار على مدى ثلاثة أشهر، كاشفاً أنها ستشن حملات تفتيشية مفاجئة على مواقع العمل لرصد المخالفين واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

وشدد على أن القرار يستهدف حماية العمالة من حرارة الطقس الشديدة خلال الفترة المحددة، لافتاً إلى أن العمل في تلك المناطق خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقاً لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل في ساعات عمل اعتيادية.

وأكد أن القرار يتعلق بتنظيم العمل لا بتقليل ساعات العمل، مؤكداً الحرص على عدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأي أضرار، إضافة إلى ضمان صحة وسلامة جميع العاملين، والالتزام بلوائح قانون العمل والقرارات المنظمة له.

تجدر الإشارة إلى أنه مع حلول شهر يونيو تبدأ درجات الحرارة في دول الخليج بالارتفاع، يرافقها ارتفاع في درجات الرطوبة؛ وهو ما يُجهد العمال الذين يعملون في الأجواء المكشوفة.