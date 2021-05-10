الكويت تعلق الرحلات القادمة من باكستان وبنغلادش ونيبال وسريلانكا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ علقت الكويت الرحلات الجوية من باكستان وبنغلادش ونيبال وسريلانكا، وقررت منع القادمين من هذه الدول من دخول البلاد حتى إشعار آخر، وذلك في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ولم يشمل قرار مجلس الوزراء الكويتي الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“ رحلات الشحن الجوي.

وقال البيان إنه يتعين على القادمين من هذه الدول البقاء في دولة أخرى لمدة 14 يوما على الأقل من أجل دخول الكويت.

وكانت الكويت قالت الأسبوع الماضي، إنها ستمنع المواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 من السفر اعتبارا من 22 مايو أيار.

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