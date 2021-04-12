الكويت.. إيقاف تنفيذ عقوبة المعلمة المصرية في قضية وفاة طالب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قضت محكمة التمييز في دولة الكويت، اليوم الإثنين، بإيقاف تنفيذ العقوبة سنتين بحق المعلمة المصرية نجلاء محمد، والمتهمة بالتسبب بوفاة الطالب عيسى البلوشي، وفق حسابات إخبارية محلية.

وتعود حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي، إلى شهر شباط/ فبراير من العام 2018، إذ توفي بعد عودته من مدرسته في منطقة ”الروضة“، ووجه ذووه أصابع الاتهام إلى معلمته؛ لقيامها بتوبيخه رغم علمها بظروفه الصحية؛ الأمر الذي أنكرته المعلمة خلال التحقيق معها.

وكشفت والدة الطالب عيسى آنذاك، عن تعرضها للإهانة من قبل المعلمة، وإهانة ابنها وتوبيخه بألفاظ نابية، من خلال شكوى تقدمت بها إلى المدرسة، قبل يوم من وفاة ابنها؛ ما أثار غضب النشطاء والحقوقيين، بعد تداول صورة الشكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المعلمة، في شهر نيسان/ أبريل 2018، بعد أن أكدت التقارير الطبية والتحريات أن الوفاة طبيعية، وعدم وجود شبهة جنائية حولها، لتتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات في نهاية العام نفسه.

وقضت الجنايات، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019، بسجن المعلمة المتهمة لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وكفالة ألف دينار (3,300 دولار) لوقف النفاذ.

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