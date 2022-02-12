الكويت .. أول دولة عربية تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا

المستقلة /- أصبحت الكويت اليوم أول دولة عربية تدعو رعاياها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد، على خلفية تصعيد التوترات حوله بين روسيا والغرب.

وحثت الخارجية الكويتية، في بيان نشرته اليوم السبت، مواطني البلاد الراغبين في السفر إلى أوكرانيا على تأجيل هذه الرحلة في الوقت الراهن.

كما دعت الوزارة الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى “المغادرة حفاظا على سلامتهم” والتواصل مع سفارة بلدهم في كييف عبر خط هاتفي طارئ.

ويأتي ذلك في وقت اتخذت فيه عدد من الدول خطوات في سبيل إجلاء بعض دبلوماسييها وعوائلهم من أوكرانيا وحذرت مواطنيها من السفر إليها، على خلفية المزاعم الغربية المتواصلة عن تخطيط روسيا لـ”غزو” هذا البلد.

من جانبها، أكدت روسيا التي نفت مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، خفض عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا تحسبا لاستفزازات محتملة من قبل حكومة كييف أو دول أخرى.

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