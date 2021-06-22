الكهرباء ترفع معدل انتاج الطاقة دعما للطلبة في اربيل

المستقلة /- أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء رفع معدل إنتاج الطاقة لدعم ومساندة الطلبة الذين يؤدون الامتحانات النهائية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه للدعم والمساندة والتسهيل على الطلبة تمت اضافة 300 ميغاواط على معدل إنتاج الطاقة.

وتوجه اليوم عشرات الآلاف من الطلبة والطالبات في الإقليم للمراحل والصفوف الدراسية غير المنتهية لاداء الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2020 – 2021.

وأعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الأحد تراجع ساعات تجهيز الطاقة على الشبكة الوطنية في عموم مناطق ومدن الإقليم جراء انخفاض معدل تزويد الغاز من محطة “خورمله”، و توقف محطتين غازيتين أُخريين بسبب مشكلة فني