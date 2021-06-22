الكهرباء ترفع معدل انتاج الطاقة دعما للطلبة في اربيل

المستقلة /- أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء رفع معدل إنتاج الطاقة لدعم ومساندة الطلبة الذين يؤدون الامتحانات النهائية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه للدعم والمساندة والتسهيل على الطلبة تمت اضافة 300 ميغاواط على معدل إنتاج الطاقة.

وتوجه اليوم عشرات الآلاف من الطلبة والطالبات في الإقليم للمراحل والصفوف الدراسية غير المنتهية لاداء الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2020 – 2021.

وأعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الأحد تراجع ساعات تجهيز الطاقة على الشبكة الوطنية في عموم مناطق ومدن الإقليم جراء انخفاض معدل تزويد الغاز من محطة “خورمله”، و توقف محطتين غازيتين أُخريين بسبب مشكلة فني

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار الاردن

يوم غد الاربعاء.. بارزاني يجري زيارة رسمية إلى العاصمة الاردنية عمان

اخر الاخبار

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار لتسجل 246 مليون

سياسية

القانونية النيابية : القانون قانون الجرائم المعلوماتية سيرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة

اخر الاخبار

مصر.. اصطدام قطار بآخر من الخلف بالإسكندرية.. وأنباء عن وجود إصابات

الاخبار

الرافدين يحديد مدة تسديد قروض التمويل للطلبة والأساتذة الباحثين

اخبار العراق

الكهرباء ترفع معدل انتاج الطاقة دعما للطلبة في اربيل

اخر الاخبار

برشلونة سيواجه مشكلة كبيرة في بيع كوتينيو بشكل نهائي هذا الصيف

اخر الاخبار

برشلونة سيواجه مشكلة كبيرة في بيع كوتينيو بشكل نهائي هذا الصيف

اقتصادية

البيتكوين تواصل رحلة الهبوط لأقل من 31 ألف دولار .. اليوم الثلاثاء

سياسية

نائب يكشف حقيقة التسريبات عن تأجيل الانتخابات الى ايار من العام المقبل

اخر الاخبار

يزيدي : الحزب الديمقراطي الكردستاني يقود اقليم كردستان الى الهاوية

اخر الاخبار

المنافذ الحدودية :ضبط حاوية مخالفة للشروط الجمركية في ميناء أم قصر

اخر الاخبار

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف الى 74 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء

اقتصادية

ارتفاع طفيف في اسعار الذهب بسبب ضعف الدولار الامريكي .. اليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

الدفاع المدني : اخماد حريق اندلع في سوق الاثوريين جنوبي العاصمة بغداد .. صور

اخبار العراق

النزاهة : ضبط معاون صيدلي في إحدى المستشفيات الحكومية بمعالجة المصابين بكورونا

اخبار العراق

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء