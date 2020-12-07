الكعبي يهنأ طلبة الجامعات والمدارس لبداية العام الدراسي الجديد

المستقلة / – هنأ حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ،الكوادر التدريسية والتعليمية وطلبة المدارس والجامعات بحلول العام الدراسي الجديد 2020-2021، داعيا الى الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة وتوفير اجواء صحية مناسبة للحفاظ على سلامة الطلبة.

وقال الكعبي في بيان اليوم الاثنين: ” نبارك للملاكات التعليمية والتدريسية ولإخوتنا وابنائنا الطلبة بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد 2020-2021 ، متمنيآ لهم دوام التوفيق والنجاح والتميز العلمي خدمة لبلدنا وشعبنا العزيز “.

ودعا الى :” ضرورة العمل بالتعليمات الوزارية والتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة لتوفير مناخ تعليمي صحي يتناسب والظرف الذي يمر به العراق في ظل جائحة كورونا حرصا على سلامة الجميع “.

واكد النائب الاول :” اهمية الاستفادة من تجربة التعليم الالكتروني في العام الدراسي الحالي ومضاعفة جهود الطلبة لانجاح هذه التجربة الحديثة ومساعدة الاساتذة الاكارم على تطويرهـــــا وضمان فاعليتها ، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويسهم في تعزيز الارتقاء بهذه التجربة التي جاءت في ظل وباء كورونا ، وفق آليات عمل تحقق الجودة والكفاءة والاداء التعليمي الرصين”.