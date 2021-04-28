الكشف عن موقف محمد صلاح من المشاركة في كأس العرب

الكشف عن موقف محمد صلاح من المشاركة في كأس العرب

المستقلة/- قال مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد بركات، إن بطولة كأس العرب المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي، تحمل الطابع الرسمي وليس الودي.

وعن إمكانية استعانة منتخب مصر في بطولة كأس العرب، بمحترفيه في أوروبا بمن فيهم نجم نادي ليفربول محمد صلاح، أوضح بركات “سيكون من الصعب ضم المحترفين في أوروبا للمنتخبات في بطولة كأس العرب، ولكن من الممكن ضم لاعبي المحترفين في الدوريات العربية”.

وأضاف بركات، “نتابع جميع اللاعبين سواء في الدوري المصري أو المحترفين، ومن الممكن ضم وجوه جديدة للمنتخب خلال الفترة المقبلة، مثل أحد مدافعي فريق غزل المحلة”.

وتابع “تعلمنا الكثير من خلال مشوار منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وبالطبع ذلك سيفيدنا خلال تصفيات كأس العالم 2022”.

وحول منح شارة قيادة المنتخب المصري لصلاح، علق بركات قائلا “حسام البدري (مدرب منتخب مصر) لم يفتح ملف شارة قيادة المنتخب إلا بعد تأهل المنتخب المصري إلى كأس الأمم الإفريقية، والجميع رحب بحصول محمد صلاح على شارة القيادة، ولم يعترض أحد بمن فيهم أحمد حجازي”.