الكشف عن مستجدات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الناقد الفني طارق الشناوي أخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي المصري وائل الإبراشي ، بعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الشناوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا:” خبر اسعدني ..واثق انه سيسعدكم سيغادر الإعلامي الكبير والصديق العزيز وائل الابراشي المستشفى الاسبوع القادم و يعود لبرنامجه التاسعة مساء مطلع الشهر القادم”.

وكان وائل الإبراشي قد أصيب بفيروس كورونا في شهر ديسمبر الماضي، حيث اتبع البروتوكول العلاجي المعلن من جانب وزارة الصحة، وخضع للعزل المنزلي، إلا أن حالته شهدت تدهوراً كبيراً، خاصة بعد التأثير الذي أحدثه الفيروس في الرئتين، وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية بشكل أكبر.

وكشف أحد أفراد عائلة وائل الإبراشي ، إن الحالة الصحية للأخير تشهد تحسناً كبيراً إلا أن الزيارات ما زالت ممنوعة عنه بأوامر الفريق الطبي المعالج له، وذلك خشية تعرضه للإجهاد أو الانفعال، ما قد ينعكس بالسلب على حالته الصحية.

وأوضح أنه من المقرر أن يقضي الإبراشي أسبوعين في منزله كفترة نقاهة بعد مغادرته للمستشفى، وسوف يعود بعدها لتقديم برنامجه “التاسعة” الذي يذاع علي شاشة التليفزيون المصري.

وكتب الإبراشي، مؤخراً عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى المستشفى وأنا في حالة حرجة تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس والآن فقط بدأت حالتي تتحسن ولكني أحتاج إلى دعواتكم”.