الكشف عن تفاصيل مشاجرة بداخل الحرم المكي – فيديو

المستقلة /- كشفت أجهزة الأمن في السعودية تفاصيل نشوب مشاجرة بين شخصين، الخميس، داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة في بيان، قالت فيه: «باشرت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة حادثة مشاجرة داخل المسجد الحرام في المسعى، نتيجة التلاسن بين شخصين، لم ينتج عنها أي إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما».

وتابع «تهيب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالتزام السكينة والهدوء أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وتعظيم شعائر الله».

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت السماح لحاملي جميع أنواع تأشيرات بالدخول إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

وكشفت الوزارة عن خطوات حجز مواعيد أداء العمرة للقادمين من خارج المملكة السعودية، وذلك عبر تطبيق «اعتمرنا».‏

وحددت الوزارة ثلاثة ضوابط لحجز موعد العمرة، منها: «إصدار تأشيرة الدخول إلى السعودية والتأكد من فترة صلاحيتها عند التسجيل والحجز في التطبيق».

وأشارت إلى أنه في حال لم يتم الدخول للمملكة السعودية قبل ست ساعات بحد أقصى من موعد حجز العمرة، يتم إلغاء التصريح تلقائيا، لافتة إلى أنه إذا ثبتت إصابة الشخص بفيروس كورونا أو مخالطته لمصاب يتم تلقائيًّا إلغاء التصريح كذلك.

DXN GEMpyuri

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