الكاظمي يوجّه بمنح لاعبي المنتخب جوازات سفر دبلوماسية

(المستقلة) وجّه السيد مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، بتخصيص طائرة خاصة لنقل لاعبي منتخب العراق والكادر التدريبي، ومنح اللاعبين جوازات سفر دبلوماسية.

كذلك وجّه الكاظمي بمتابعة استحقاق اللاعبين من قطع الأراضي، من خلال إنجاز المعاملات المتوقفة.

وجاء ذلك بعد زيارة مصطفى الكاظمي لتدريبات “أسود الرافدين” في ملعب الشعب، مساء اليوم السبت.

ويخوض منتخب العراق حصته التدريبية الثانية، السبت، قبل السفر إلى معسكره في الإمارات، الإثنين المقبل، والذي يتخلله وديتين ضد الأردن وأوزبكستان، يومي 12 و17 من الشهر الحالي.

ويعد الكاظمي أول رئيس وزراء عراقي يزور تدريبات المنتخب الوطني.