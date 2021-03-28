الكاظمي يطالب الشركات المصرية بالمشاركة في إعادة إعمار العراق

المستقلة/..قال رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي، أن العراق بحاجة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الإسكان والتنمية والبشرية والصناعة والزراعة، وفي مجال إعادة إعمار العراق.

لدينا زيادة سكنية تقدر بقيمة مليون شخص، لذلك نولي “أهمية خاصة لملف الاسكان، ونطالب جميع الشركات المصرية بالاستثمار في العراق.

وقال الكاظمي في تصريحات لبرنامج الحكاية مع عمرو أديب مساء السبت، إن حكومته جادة في حماية المستثمرين من مختلف أنحاء العالم ، مشيرا إلى أن العراق دولة عربية ولن يكون هناك تفضيل لجنسية على اخرى، بل ستكون الأفضلية لصالح المواطن العراقي، وخاصة المستثمرين من مصر والأردن.

وأضاف أن العراق منطقة عذراء تحتاج إلى الفرص الاستثمارية المختلفة .

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