الكاظمي يصدر بيانا بشأن أحداث الناصرية

المستقلة / أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، ان الاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار المحافظة.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ، ان “ما أُصدر من قرارات هي حملة لاعمار المحافظة تمثلت بتكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الاحداث الأخيرة”.

وطالب الكاظمي، أهالي محافظة ذي قار وعشائرها الكريمة المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للادارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة اهالي المدينة.

واضاف، ان “الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار السيد عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظةوتقديم الخدمات لمواطنيها”.

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