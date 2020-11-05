الكاظمي … نسعى لبناء حياة أفضل لجميع العراقيين

المستقلة … قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس من محافظة البصرة أن ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية يدفعنا للتفكير بالمستقبل.

وقال الكاظمي خلال زيارته محافظة البصرة أن ” ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية يدفعنا للتفكير بالمستقبل، وبناء اقتصاد حقيقي متين، لايعتمد كليا على النفط، بما بحقق حياة أفضل لجميع العراقيين”.

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و أكد الكاظمي على أن ” أن الشراكة بين المؤسسات العراقية والشركات الدولية الرصينة، تعد طريقا مثاليا للنهوض بالاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل للشباب تخدم البلد”.

وخلال زيارته لمدينة البصرة افتتح الكاظمي البرج الأضخم بصناعة الغاز في شركة غاز البصرة، و أكد أن المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق ولمحافظة البصرة التي تستحق منا الكثير.