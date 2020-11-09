الكاظمي: البعض يحاول استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية

المستقلة /..اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن البعض يحاول استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية، معرباًعن تطلعه لتعاون البرلمان لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب.

وقال الكاظمي في تغريدة له علىتويتر،يحاول البعض استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية، لكن تشكلتتفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بان الازمة هي نتاج الاخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلالاصلاحات الورقة البيضاء“.

 وأضاف “‏اتطلع الى تعاون البرلمان لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا“.

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