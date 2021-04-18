القوى العاملة المصرية تنفى صرف 500 جنيه معاشا دائما للعمالة غير المنتظمة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حذرت وزارة القوى العاملة، من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية المزيفة .

ونفت الوزارة،صحة ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صرف 500 جنيه كمعاش دائم للعمالة غير المنتظمة .

وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية.

وأكدت الوزارة أنها تمتلك صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «facebook» تحت اسم “وزارة القوى العاملة المصرية” وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg .

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