القوة الجوية يهزم نفط الوسط في الدوري العراقي

المستقلة/- خطف القوة الجوية فوزا متأخرا على نفط الوسط (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، على ملعب الشعب الدولي، والمؤجلة عن الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز.

ورغم البداية المثالية لنفط الوسط، الذي تقدم في الدقيقة السابعة عبر المحترف الأردني، محمود زعترة، إلا أن القوة الجوية عاد سريعا في الدقيقة 15، عبر شريف عبد الكاظم، وخطأ من الحارس علي كاظم هادي.

وفي الشوط الثاني، تمكن الجوية من تسجيل هدفه الثاني، في الدقيقة 57، من خلال شريف عبد الكاظم أيضا.

لكن سجاد جاسم أحرز التعادل لنفط الوسط، في الدقيقة 69، بعد خطأ من المدافع منتظر ستار في إبعاد الكرة، لتتهيأ أمام عبد الكاظم ويسددها في الشباك.

وفي الدقيقة 87، تمكن حسين جبار من تسجيل الهدف الثالث للقوة الجوية، في مرمى حارس نفط الوسط الذي أخطأ بتقدمه.

ورفع القوة الجوية رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 63، في المركز الأول، بينما تجمد نفط الوسط عند النقطة 49، في المركز الخامس.

 

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