القوة الجوية يهزم الشرطة في الدوري العراقي

المستقلة/- فاز القوة الجوية على الشرطة (2-0)، بملعب الشعب الدولي في قمة الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز، ليقترب خطوة مهمة من التتويج.

وفي الدقيقة 88، تمكن أيمن حسين من افتتاح النتيجة بالهدف الأول، وعزز شريف عبد الكاظم النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع لتنتهي المباراة بفوز القوة الجوية بهدفين دون رد.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب، وبحاجة إلى فوز واحد من المباريات الأربع المتبقية ليتوج بطلا للدوري، فيما تجمد رصيد الشرطة عند 65 نقطة في المركز الثالث.