القوة الجوية يكشف طبيعة إصابة محمد قاسم ومدة غيابه

(المستقلة) أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، إصابة مهاجمه محمد قاسم نصيف، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة، بسبب الاصابة في مباراة ودية ضد الصناعات الكهربائية، مساء الخميس.

ونشر النادي بيانا قال فيه: “مهاجم فريق القوة الجوية بكرة القدم محمد قاسم نصيف، سيغيب عن الملاعب لمدة 45 يوما بسبب الإصابة”.

من جانبه قال غالب الموسوي، طبيب الفريق: “سيغيب المهاجم محمد قاسم نصيف لمدة 45 يوما بعد إصابته بكسر في عظم مشط القدم الأيمن، في المواجهة الودية أمام فريق الصناعات الكهربائية بعد التحام من قبل أحد لاعبي المنافس”.

يذكر أن القوة الجوية خسر أمام ضيفه الصناعات الكهربائية بهدف دون رد في لقاء ودي ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة كأس العراق.

ويلتقي القوة الجوية مع المصافي على ملعب الأخير في السابع عشر من الشهر الجاري ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة الكأس.