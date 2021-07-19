القوة الجوية يخطف كأس العراق من الزوراء

القوة الجوية يخطف كأس العراق من الزوراء

المستقلة/- توج فريق القوة الجوية بطلا لبطولة كأس العراق، عقب الفوز على الزوراء في المباراة النهائية، بركلات الترجيح.

وواجه فريق الزوراء نظيره القوة الجوية، على ملعب الشعب الدولي، في المباراة النهائية من بطولة كأس العراق لموسم 2020-2021.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها فريق القوة الجوية.

وبذلك استعاد القوة الجوية لقب كأس العراق بعد غياب 5 سنوات، منذ الحصول عليه لآخر مرة في عام 2016.

وخلال تلك الفترة، نجح فريق الزوراء في الحصول على اللقب مرتين، بينما تم إلغاء البطولة في مناسبتين أيضا.

وشهدت المباراة عودة الجماهير إلى الملاعب العراقية لأول مرة، بعد غياب طويل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

المباراة شهدت أيضا تكريم الحكم الدولي هيثم محمد علي، الذي أعلن اعتزاله بعد مسيرة حافلة في تاريخ كرة القدم العراقية.