القوة الجوية يحل أزمة أيوب أوديشو

المستقلة/- أكد علي زغير عضو إدارة نادي القوة الجوية أن النادي لن يتخلى عن مدربه أيوب أوديشو، لافتا إلى أن قرار الأخير بترك الفريق جاء مستعجلا بداعي تراجع وضعه الصحي.

ونجحت إدارة القوة الجوية في تجديد عقد المدرب أيوب أوديشو لـ3 سنوات إضافية، وبذلك تنهي الجدل بخصوص رحيله عن “الصقور”.

وقال زغير إن سوء فهم بسيط حدث بينه وبين بعض اللاعبين، ازعج أيوب كثيرا، مشيرا الى التوصل إلى حل المشكلة في اجتماع الإدارة وأسفرت عن إقناع اوديشو بالعدول عن قراره.

وأضاف أن الإدارة متمسكة بايوب وتم تسوية الأمور وتم تنبيه اللاعبين لتنفيذ كل مايطلب منهم من قبل المدرب.

وكشف زغير أن السبب الحقيقي لقرار أوديشو بالاستقالة هو لأنه أبلغ اللاعبين بالحضور للوحدة التدريبية لكن عددا من اللاعبين لم يحضروا مما دعاه لاتخاذ قراره الاعتذار وعدم الاستمرار مع الفريق.

 

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