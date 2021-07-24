القوة الجوية يجدد عقد نجمه الأردني

المستقلة/- جدد الأردني الدولي إحسان حداد عقده لموسم جديد مع فريق القوة الجوية، بعدما قدم معه بالفترة الماضية أداء مميزا.

وأعلن القوة الجوية عبر “فيس بوك” تجديد عقد حداد رسميا، لمدة موسم واحد.

ويعتبر احتراف حداد هو الأول له خارجيا، حيث بدأ مشواره الكروي لاعبا بفريق العربي قبل أن يلعب للرمثا والحسين إربد والوحدات والفيصلي.

وكان إحسان قد شارك مع القوة الجوية في دوري أبطال آسيا، وهي المشاركة الأولى له كلاعب في هذه المسابقة المهمة.

ويمتاز حداد “27 عاما” بالقدرات الفردية العالية وقدرته على شغل أكثر من مركز، حيث يستطيع اللعب كظهير أو جناح أيمن كذلك باستطاعته اللعب خلف المهاجم.