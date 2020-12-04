القوة الجوية يحسم موقفه من إقالة أوديشو

القوة الجوية يحسم موقفه من إقالة أوديشو

(المستقلة) قررت إدارة نادي القوة الجوية منح المدرب أيوب أوديشو فرصة أخيرة، لتصحيح مسار الفريق بعد تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.

وقال مصدر من إدارة نادي القوة الجوية في تصريحات للصحفي ماهر حسان، إن الإدارة ستجتمع يوم السبت المقبل لدراسة النتائج السلبية التي مني بها الفريق مؤخرا.

وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد أي قرار حاليا لإقالة المدرب أيوب أوديشو.

ومن الناحية المبدئية سيحصل أوديشو على فرصة أخيرة في المواجهة المقبلة أمام القاسم، قبل اتخاذ قرارا نهائيا بخصوص استمراره في منصبه.