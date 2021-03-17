القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا بقاعدة البحر الأحمر.. صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ إستمراراً للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة والتى تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية ، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات ، وبما يساهم فى دعم الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة .

نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا بإشتراك الفرقاطة المصرية ( شرم الشيخ ) مع السفينة البرمائية الأمريكية ( USS SOMERSET- LPD 25 ) فى نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى .

تضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة ، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية ، وتحليل صورة الموقف ( سطحى / جوى / تحت السطح / إلكترونى ) بالإضافة إلى تمارين المواصلات ، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحرى فى مناطق العمليات بالبحر الأحمر .

وتأتى تلك التدريبات تأكيدًا على الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية .

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