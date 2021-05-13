القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بالبحر الأحمر

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بالبحر الأحمر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نفذت القوات البحرية المصـرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) ولنش الصواريخ ، مع المدمرة الأمريكية (USS MAHAN) من طراز أرليك بيرج وسفينتى المرور الأمريكيتين: (USCGC CHARLES MOULTHROPE)، و(USCGC ROBERT GOLDMAN) ، بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.

جاء ذلك استمرارًا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة التي تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات وبما يساهم في دعم الأمن والإستقرار بالمنطقة

تضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها التدريب على تنفيذ سيناريوهات لإجراءات الأمن البحري بمسرح العمليات، وتمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، وأظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة من الجانبين على إدارة العمليات القتالية المشتركة.

تأتي تلك التدريبات تأكيدًا على إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية فى العمل والتنسيق مع البحريات العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات ، وتعزيزًا لأواصر التعاون الثنائى بين الجانبين المصرى والأمريكى فى دعم جهود الأمن البحرى بالمنطقة