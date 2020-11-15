القبض على متهم قتل صديقه بسبب لعبة “بوبجي” في العراق

المستقلة/- ألقت قوة من شرطة محافظة أربيل القبض على متهم قام بقتل صديقه بعد خلاف نشب بينهما بسبب لعبة “بوبجي”.

وقالت مديرية شرطة أربيل في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد أنه بعد تبليغها بجريمة قتل حدثت في منطقة نوروز- أربيل، وصلت قوة من الشرطة الى مكان الحادث على الفور.

وأشارت إلى أن” القوة ألقت القبض على مشتبه به يدعى (ر.م.ع) بتهمة قتل مدني يدعى محمد إسماعيل فرحان في شارع نوروز” .

وتابعت المديرية أن” المتهم اعترف بارتكاب جريمة قتل شخص كان صديقاً له، بسبب كارت تعبئة لعبة بوبجي، مشيرا إلى أن المتهم سيسلم إلى القضاء لمحاكمته بموجب المادة 405 من قانون العقوبات” . (النهاية)