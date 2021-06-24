القبض على عنصرين من عصابات داعش في كركوك

المستقلة/- تمكنت القوات الأمنية من القبض على عنصرين من عصابات داعش الإرهابية في كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها تلقت المستقلة ، اليوم الخميس، أنه” بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع من تنفيذ عملية استباقية في محافظة كركوك”.

وأضافت “حيث تم إلقاء القبض على اثنين من المتهمين وهما من الإرهابيين الخطرين، وقد عملا فيما يسمى المفارز الأمنية لقاطع كركوك، والصادرة بحقهما مذكرات قبض قضائية، إذ اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تراجع اسعار الذهب بسبب استقرار الدولار الامريكي

اخبار العراق

يحدث في ذي قار : مجموعة من عوائل الشهداء تقدم اعتذاراً إلى القضاء

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب تراجع مخزونات النفط الامريكي

اخبار العراق

الطقس : تعرض العراق لأول موجة شديدة الحر بسبب مرتفع جوي

اخر الاخبار

القبض على عنصرين من عصابات داعش في كركوك

اخبار العراق

تعرف على اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الخميس

اخبار العراق

الموارد تجري مفاوضات صعبة مع تركيا لتحديد حصة مائية ثابتة للعراق

اخبار العراق

الموارد تجري مفاوضات صعبة مع تركيا لتحديد حصة مائية ثابتة للعراق

اخبار العراق

التخطيط تستعد لاطلاق خطة الاصلاح والتعافي مكملة لخطة التنمية الخمسية

اخبار العراق

القانونية تحذر .. تداخل الدوائر المتعددة من أكبر الثغرات التي تواجه قانون الانتخابات

اخبار العراق

وزارة الهجرة : تشكيل لجنة لتدقيق بيانات العراقيين من اسر داعش بمخيم الهول

اخبار العراق

النزاهة النيابية : مليار دولار كلفة نقل العمال الاجانب في شركات النفط الاجنبية

اخبار العراق

امانة مجلس الوزراء : تنفيذ عشرات المدارس ضمن مشروع المدارس رقم 1

اخر الاخبار

جوجل يحتفي بذكرى ميلاد الفنان الجزائري محمد راسم

اخر الاخبار

“أمر إخلاء” كوميديا اجتماعية تتصدر دول الخليج

رياضية

كشف مفاجأة جديدة بخصوص تجديد عقد ميسي

رياضية

بنزيما يعلق على توهجه أمام البرتغال