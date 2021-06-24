القبض على عنصرين من عصابات داعش في كركوك

القبض على عنصرين من عصابات داعش في كركوك

المستقلة/- تمكنت القوات الأمنية من القبض على عنصرين من عصابات داعش الإرهابية في كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها تلقت المستقلة ، اليوم الخميس، أنه” بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع من تنفيذ عملية استباقية في محافظة كركوك”.

وأضافت “حيث تم إلقاء القبض على اثنين من المتهمين وهما من الإرهابيين الخطرين، وقد عملا فيما يسمى المفارز الأمنية لقاطع كركوك، والصادرة بحقهما مذكرات قبض قضائية، إذ اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية”.