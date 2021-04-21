القبض على عصابة لسرقة الدور السكنية في العاصمة بغداد

المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية، القبض على عصابة لسرقة الدور السكنية في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، إن “مفارز مكافحة الإجرام مكتب مكافحة إجرام التاجي القت القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة عدة دور سكنية في منطقة التاجيات شمال العاصمة بغداد”.

وأوضح البيان، أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات، كما تم إجراء كشف الدلالة للمتهمين وجاء مطابقا لاعترافاتهم بعدة جرائم”.

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